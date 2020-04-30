АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Банковские переводы без комиссии и снижение пошлины на нефть: Как изменится жизнь россиян с 1…
EUR 80.05 USD 73.69
Курс валют на 30.04.2020

"Строгий и умиротворенно молчаливый": Елизавета Боярская восхитилась пустынными улицами Санкт-Петербурга

Елизавета Боярская в своём микроблоге в Instagram восхитилась отсутствием людей на улицах Санкт-Петербурга. Она отметила, что город, где обычно полно туристов, сейчас выглядит «умиротворенно молчаливым», строгим и величественным.

Большинство пользователей Сети утверждают, карантин из-за вспышки COVID-19 в России привёл к изменениям в окружающей среде. Люди стали меньше появляться на улицах, однако никто раньше и представить не мог, что Санкт-Петербург, один из самых популярных туристических городов, может однажды опустеть. Недавно Елизавета Боярская смогла это увидеть своими глазами и наблюдениями поделилась с поклонниками. Знаменитость восхитилась его архитектурой и тишиной улиц.
«Как же красиво в Санкт-Петербурге, когда на улицах мало людей. Возможно, я давно не выходила из дома. Сегодня вечером ехала и не могла налюбоваться. Меня привлекает его строгость, величественность и умиротворенная молчаливость», — отметила актриса в подписи к фотографии, на которой позирует на фоне Невы.

Большое количество поклонников артистки сообщили, что Санкт-Петербург сейчас особенно красив, поскольку может «отдохнуть» от большого наплыва туристов. «В тишине и покое есть своя прелесть бесконечности», «Только тогда, когда что-то теряешь, можешь оценить насколько это дорого стоит», «Обожаю это уютное одиночество улиц и весенней зелени», «Да, Елизавета, есть и какие-то плюсы от этой самоизоляции», «Питер вообще неповторим. Он всегда красив, грациозен и величественный», — прокомментировали публикацию подписчики знаменитости.

+Дзен +Яндекс новости
ШоуБиз / Важно
Добавил: Дуганова Ольга Сегодня, 23:00

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Политолог Шаповалов считает, что фильм «Шугалей» поможет отстаивать интересы российских граждан за…
Ученые: Коронавирус не может стать хроническим…
Врач прокомментировал данные об опасности…
"Талантливое семейство": Дочь певца Витаса Алла станцевала под композицию Uno группы Little…
Владимир Путин пожелал заразившемуся коронавирусом Мишустину скорейшего…
Доктор Александр Мясников призвал россиян более ответственно отнестись к майским…
Телеведущий Лев Новоженов пожаловался на хамство внучки Иды и конфликты с супругой…
Михаил Мишустин заразился…
Алёна Кравец назвала "отсутствие секса" причиной болезни Надежды…
Специалисты из Китая разработали защитную маску, не мешающую работе Face…
Бритни Спирс призналась, что сильно похудела из-за тоски по…
Официально анонсирован мини-ноутбук на Intel Tiger…
Эксперты научились предсказывать тяжесть протекания…
Названы лучшие недорогие смартфоны с режимом…
Тимур Батрутдинов о личной жизни: "Бывало такое, что занимался сексом с девушками, имен которых не…
Ученые из США начали обучать лабрадоров для поиска носителей…
"Модно, стильно, современно": Дмитрий Нагиев примерял ретро-образ и "отрастил" длинные…
Genesis обновил прайс-лист на свои модели в…
Дмитрий Шепелев признался, что на карантине стал строг с 6-летним сыном…
Названы идеальные автомобили для…
Уролог Нариман Гаджиев: Употребление помидоров снижает риск рака…
На авторынке России появился эксклюзивный Lexus LM…
"Она еще не встает": В больнице возмутились новостями о выписке Надежды…
Samsung занялась разработкой 250-мегапиксельных камер для…
"Это был несчастный случай": Бритни Спирс случайно сожгла личный тренажерный зал во время…
В США создали 3D-модель распространения коронавируса в…
Chery Tiggo 8 в двух базовых модификациях поступит на рынок…
Бари Алибасов о бедах Лидии Федосеевой-Шукшиной: «До возвращения Оли мы хорошо…
Просмотреть все новости