"Строгий и умиротворенно молчаливый": Елизавета Боярская восхитилась пустынными улицами Санкт-Петербурга

«Как же красиво в Санкт-Петербурге, когда на улицах мало людей. Возможно, я давно не выходила из дома. Сегодня вечером ехала и не могла налюбоваться. Меня привлекает его строгость, величественность и умиротворенная молчаливость», — отметила актриса в подписи к фотографии, на которой позирует на фоне Невы.

Большинство пользователей Сети утверждают, карантин из-за вспышки COVID-19 в России привёл к изменениям в окружающей среде. Люди стали меньше появляться на улицах, однако никто раньше и представить не мог, что Санкт-Петербург, один из самых популярных туристических городов, может однажды опустеть. Недавно Елизавета Боярская смогла это увидеть своими глазами и наблюдениями поделилась с поклонниками. Знаменитость восхитилась его архитектурой и тишиной улиц.Большое количество поклонников артистки сообщили, что Санкт-Петербург сейчас особенно красив, поскольку может «отдохнуть» от большого наплыва туристов. «В тишине и покое есть своя прелесть бесконечности», «Только тогда, когда что-то теряешь, можешь оценить насколько это дорого стоит», «Обожаю это уютное одиночество улиц и весенней зелени», «Да, Елизавета, есть и какие-то плюсы от этой самоизоляции», «Питер вообще неповторим. Он всегда красив, грациозен и величественный», — прокомментировали публикацию подписчики знаменитости.