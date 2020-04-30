«Улыбаются лишь родители»: Аршавин посмеялся над челленджами Плющенко и Рудковской

Новая публикация Яны Рудковской и Евгения Плющенко в соцсети Instagram понравилась немногим подписчикам. В видеоролике пара подражала знаменитой сцене из фильма «Титаник», в то время как родителей снимал сын продюсера и фигуриста. В комментариях отметился и Андрей Аршавин, который обратил внимание на угрюмое выражение лица 7-летнего Александра Плющенко. Футболист предположил, что удовольствие от съёмки получают исключительно отец и мать.Некоторые комментаторы также сообщили, что с начала карантинных мер знаменитая пара «сошла с ума», записывая разнообразные челленджи. Сначала подписчиков умиляло единство семьи, но затем даже ярые фанаты стали возмущаться тем, что их сыну Гном Гномычу часто достается роль оператора. На данный момент Рудковская и Плющенко никак не отреагировали на выпады со стороны Аршавина. Известно, что последний давно покинул спортивную карьеру и сейчас выступает в роли комментатора на телеканале «Матч ТВ».