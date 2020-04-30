АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Банковские переводы без комиссии и снижение пошлины на нефть: Как изменится жизнь россиян с 1…
EUR 80.05 USD 73.69
Курс валют на 30.04.2020

«Улыбаются лишь родители»: Аршавин посмеялся над челленджами Плющенко и Рудковской

Яна Рудковская и Евгений Плющенко с начала режима изоляции записывают множество юмористических роликов с участием сына Александра. Футболист Андрей Аршавин посмеялся над челленджами, поскольку на видео «улыбаются лишь родители».

Новая публикация Яны Рудковской и Евгения Плющенко в соцсети Instagram понравилась немногим подписчикам. В видеоролике пара подражала знаменитой сцене из фильма «Титаник», в то время как родителей снимал сын продюсера и фигуриста. В комментариях отметился и Андрей Аршавин, который обратил внимание на угрюмое выражение лица 7-летнего Александра Плющенко. Футболист предположил, что удовольствие от съёмки получают исключительно отец и мать.

Некоторые комментаторы также сообщили, что с начала карантинных мер знаменитая пара «сошла с ума», записывая разнообразные челленджи. Сначала подписчиков умиляло единство семьи, но затем даже ярые фанаты стали возмущаться тем, что их сыну Гном Гномычу часто достается роль оператора. На данный момент Рудковская и Плющенко никак не отреагировали на выпады со стороны Аршавина. Известно, что последний давно покинул спортивную карьеру и сейчас выступает в роли комментатора на телеканале «Матч ТВ».

+Дзен +Яндекс новости
Спорт / Важно
Добавил: Ткачук Степан Сегодня, 15:56

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
В PS Store началась бесплатная раздача первого сезона…
Дана Борисова о работе эскортницей: «Напивалась до беспамятства и ползла к…
Врач-онколог Николай Жуков рассказал об опасности…
«Ты феномен и легенда»: Ольга Бузова призналась в любви Филиппу…
«Улыбаются лишь родители»: Аршавин посмеялся над челленджами Плющенко и…
Максим Галкин рассказал о готовности Филиппа Киркорова к…
Тысячи фанатов PUBG жалуются на "засилье ботов" в лобби…
Степан Меньщиков и Ангелина Монах поженились в тайне от…
Банковские переводы без комиссии и снижение пошлины на нефть: Как изменится жизнь россиян с 1…
Лолита Милявская ради развода отказалась от требований к Дмитрию…
Эксперты рассказали, нужно ли дезинфицировать покупки для защиты от…
Лариса Гузеева о «гадком» подарке мужа на 8 Марта: «Ты меня…
Создатель боевого газа «Новичок» Леонид Ринк предложил способ борьбы с…
"Мы столько прошли вместе": Ани Лорак поздравила Филиппа Киркорова с днем…
Психолог Луиза Аткинсон назвала 8 способов продления жизни…
Марьяна Ро жалеет о своём участии в шоу скандальной Регины…
Ученые предположили, что почти все экзопланеты полностью покрыты…
"Благодарен тебе за всё": Сергей Лазарев поздравил Филиппа Киркорова с днем…
Оксана Федорова возле загородного коттеджа нашла птичье гнездо с яйцами в…
В России онлайн-трансляция акции «Бессмертный полк» пройдет во всех…
Госпитализированную с пневмонией Бабкину выпишут 1…
Отмечающий 46-летие Андрей Губин может вернуться на…
В России на полгода отложили ввод новых правил…
Ученые из США: Лимонный сок эффективнее борется с раком, чем…
Вадим Демчог о встрече с отцом: «Я не стал узнавать причину его ухода от…
Новый род динозавров нарекли в честь песни Дэвида…
"Даже не знаю, кто это": Анатолий Цой ответил на обвинения певицей Палиной в…
Германия и Франция разработают танк нового…
Просмотреть все новости