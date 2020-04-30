«Ты феномен и легенда»: Ольга Бузова призналась в любви Филиппу Киркорову

«Мой Король, мой друг! С счастлива иметь возможность лично передать тебе пожелания. Я люблю и уважаю тебя, ведь ты феномен и легенда, человек, на которого нужно равняться. Обожаю наши часовые разговоры! Спасибо тебе за поддержку и любовь!» - написала Бузова.





Фанаты поздравляют Киркорова с ночи. Утром теплые пожелания коллеге начали писать российские звезды. Бузова опубликовала совместный снимок и написала в комментариях о своем отношении к лучшему другу.В этом году из-за самоизоляции Филипп Бедросович отметит день рождения в компании детей. Не исключено, что после снятия ограничений артист организует шумную вечеринку.