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Максим Галкин рассказал о готовности Филиппа Киркорова к пандемии

Максим Галкин рассказал, что Филипп Киркоров, отмечающий сегодня день рождения, еще три года назад был готов к пандемии. Необычное поздравление пародист разместил в микроблоге Instagram.
Максим Галкин рассказал о готовности Филиппа Киркорова к пандемии

Галкин показал фанатам архивное видео из самолета. На кадрах супруг Аллы Пугачевой голосом Елены Малышевой рассказывает, как Киркоров защищается от вирусов. Оказалось, певец везде носит назальный спрей из морской воды.
«Ты летишь в бизнес-кассе, а пассажир рядом начинает чихать, что делать? Правильно, достаем морскую воду и обильно орошаем носовые проходы. Вот такая бутылочка должна быть у каждого человека», - рассказал Филипп Бедросович.

Галкин, смех которого слышен за кадром, завалил Киркорова каверзными вопросами о «предохранении» от вирусов. Певец не удержался, достал свою аптечку и начал демонстрировать содержимое. Для хорошего сна артист использует свечи с облепиховым маслом, а для лечения огромного перечня недугов – препарат для собак. Его название знаменитость озвучивать не стал.

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Добавил: Джанабилова Диана Сегодня, 15:52

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