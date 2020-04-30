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Тысячи фанатов PUBG жалуются на "засилье ботов" в лобби игры

Недавнее обновление онлайн-игры PUBG стало крайне спорным в геймерской среде. Тысячи фанатов онлайн-игры в жанре королевской битвы жалуются на «засилье ботов» в стартовом лобби.

Компания PUBG Corporation днями ранее решила добавить в PlayerUnknown’s Battlegrounds бойцов, находящихся под управлением ИИ. Подобное нововведение должно было снизить порог вхождения в королевскую битву для начинающих пользователей, но возымело совершенно обратный эффект. Хотя разработчики пытались сделать поведение ботов максимально похожим на реальных игроков, результат получился довольно удручающим. «В матче с моим участием было 70 ботов. Никакого напряжения, невероятно скучно», - пожаловался один из фанатов игры.

Другие члены фан-базы PUBG столкнулись с аналогичной проблемой, поскольку ввиду популярности Fortnite число «живых» игроков чрезвычайно уменьшилось. Геймеры также обнаружили второй нюанс: длительность набора команды увеличилась в разы. Вместо 30 секунд многим приходится ждать по 3-4 минуты, а в конечном итоге система сводит их с множеством ботов. На данный момент студия PUBG Corporation никак не отреагировала на отзывы юзеров.

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Добавил: Ткачук Степан Сегодня, 15:46

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