Госпитализированную с пневмонией Бабкину выпишут 1 мая

«Надежда Бабкина прошла курс лечения, но дальнейшую терапию можно проводить в домашних условиях. Ее должны выписать уже завтра. Подробности самочувствия в скором времени она сможет рассказать самостоятельно», - приводит слова Собянина издание NewInform





Информацию о госпитализации Бабкиной в свое время подтвердил Александр Велор, являющийся главой пресс-центра «Русской песни». По его словам, артистку доставили в больницу с подозрением на пневмонию. Коронавирус у нее выявлен не был, что подтверждают результаты проведенных тестов.Евгений Гор, являющийся гражданским супругом Бабкиной, рассказал, что даже в больнице она продолжает строить планы и думать о предстоящей работе. По словам музыканта, «ей с трудом удается обуздать свою энергию».