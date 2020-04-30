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Госпитализированную с пневмонией Бабкину выпишут 1 мая

Надежду Бабкину, которую ранее госпитализировали с диагнозом «пневмония», выпишут уже 1 мая. По информации от директор артистки Антона Собянина, сейчас она чувствует себя значительно лучше.

«Надежда Бабкина прошла курс лечения, но дальнейшую терапию можно проводить в домашних условиях. Ее должны выписать уже завтра. Подробности самочувствия в скором времени она сможет рассказать самостоятельно», - приводит слова Собянина издание NewInform.

Информацию о госпитализации Бабкиной в свое время подтвердил Александр Велор, являющийся главой пресс-центра «Русской песни». По его словам, артистку доставили в больницу с подозрением на пневмонию. Коронавирус у нее выявлен не был, что подтверждают результаты проведенных тестов.

Евгений Гор, являющийся гражданским супругом Бабкиной, рассказал, что даже в больнице она продолжает строить планы и думать о предстоящей работе. По словам музыканта, «ей с трудом удается обуздать свою энергию».

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Добавил: Дузенко Дмитрий Сегодня, 14:33

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