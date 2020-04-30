Лолита Милявская ради развода отказалась от требований к Дмитрию Иванову

«Я хотела лишить Диму гражданства Израиля и рассказать миру о его фиктивном браке с уроженкой Москвы, которая была старше него на 20 лет. Я доказала свою правоту, но больше не хочу разбираться с его уголовным делами – просто мечтаю очистить свой паспорт и начать новую страницу своей жизни», - цитирует «КП» Милявскую.





Сергей Жорин рассказал, что представлял в суде интересы Милявской. Заседание проходило в соответствии с санитарными нормами, которые власти призывают соблюдать для защиты от коронавируса.Развод сильно затянулся, так как у певицы не хватало времени вместе с Ивановым сходить в ЗАГС и подать документы. Артистке пришлось решать вопрос через суд. Жорину предстояло доказать, что спортсмен проживал с его клиенткой ради личной выгоды, но для ускорения процесса от этой затеи пришлось отказаться.