Бритни Спирс призналась, что сильно похудела из-за тоски по возлюбленному





38-летняя Бритни Спирс решила поделиться собственными переживаниями с фанатами в соцсети Instagram. Ей пришлось перейти на режим самоизоляции после недавнего возвращения из Луизианы. Исполнительница говорит, что даже кратковременное расставание с 26-летним манекенщиком Сэмом Асгари дается ей крайне нелегко. "Я даже похудела от того, что скучаю по нему. Теперь мои штаны и шорты мне не подходят", - пожаловалась певица.Стоит отметить, что влюбленные не виделись более двух недель. Все это время они каждый день общаются по Facetime. Несмотря на тоску, Спирс не собирается рисковать здоровьем бойфренда и соблюдает все меры предосторожности. Многие подписчики посочувствовали Спирс и отмечали, что она не является единственным человеком, который страдает от разлуки с близкими. В то же время поначалу артистка довольно легкомысленно относилась к социальной дистанции, часто посещая городской парк.