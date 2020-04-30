В России на полгода отложили ввод новых правил автотюнинга





ЕЭК планировала ввести правила автотюнинга летом 2019 года, но к назначенной дате перенесла обсуждение документа на год. Сейчас кабмин отложил его принятие еще на шесть месяцев, чтобы успеть подготовить базу в странах ЕАЭС.Что касается получения водительских прав, то по новым нормам каждый потенциальный водитель вправе оспорить оценки экзаменатора. Предполагается, что обучаемый сможет начать уроки вождения в 16 лет.Постановление регламентирует целый ряд технических переносов. Речь идет о перевозке детей в автобусах, установке GPS и ГЛОНАСС, соглашении ДОПОГ.