В России на полгода отложили ввод новых правил автотюнинга
В России ввод новых правил автотюнинга и методики проведения экзамена по вождению перенесли на полгода. Власти вернутся к рассмотрению документа ближе к февралю 2021 года.
ЕЭК планировала ввести правила автотюнинга летом 2019 года, но к назначенной дате перенесла обсуждение документа на год. Сейчас кабмин отложил его принятие еще на шесть месяцев, чтобы успеть подготовить базу в странах ЕАЭС.
Что касается получения водительских прав, то по новым нормам каждый потенциальный водитель вправе оспорить оценки экзаменатора. Предполагается, что обучаемый сможет начать уроки вождения в 16 лет.
Постановление регламентирует целый ряд технических переносов. Речь идет о перевозке детей в автобусах, установке GPS и ГЛОНАСС, соглашении ДОПОГ.
ЕЭК планировала ввести правила автотюнинга летом 2019 года, но к назначенной дате перенесла обсуждение документа на год. Сейчас кабмин отложил его принятие еще на шесть месяцев, чтобы успеть подготовить базу в странах ЕАЭС.
Что касается получения водительских прав, то по новым нормам каждый потенциальный водитель вправе оспорить оценки экзаменатора. Предполагается, что обучаемый сможет начать уроки вождения в 16 лет.
Постановление регламентирует целый ряд технических переносов. Речь идет о перевозке детей в автобусах, установке GPS и ГЛОНАСС, соглашении ДОПОГ.
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Добавил: Джанабилова Диана Сегодня, 14:17