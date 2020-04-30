Создатель боевого газа «Новичок» Леонид Ринк предложил способ борьбы с коронавирусом





Благодаря этому лекарству многие годы назад врачам удалось побороть проказу, а теперь препарат может послужить в лечении COVID-19. «Имеется вполне достойный кандидат на роль иммунного спасателя», - добавил Ринк. Еще одним преимуществом иммуномодулятора является его эффективность в терапии иммунных нарушений и самых тяжелых легочных патологий.Все же, диуцифон обладает несколькими существенными недостатками. По словам химика, он плохо растворяется в воде, а значит и в плазме крови. В свое время этот фактор вынуждал советских врачей вводить горячие растворы пациентам, которые испытывали сильную боль. Ринк утверждает, что полтора года назад ученым удалось синтезировать версию препарата с тем же клиническим эффектом и с менее болезненным способом доставки в организм.