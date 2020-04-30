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Психолог Луиза Аткинсон назвала 8 способов продления жизни человека

Психолог Луиза Аткинсон рассказала о 8 способах, помогающих продлить жизнь. Список, составленный ею, основан на личном опыте и данных проведенных исследований.

Результаты научных исследований показывают, ежедневно необходимо выпивать чашку чая. Специальные компоненты, которые содержатся в данном напитке, помогают быстро восстановиться после сердечного приступа, а также способствуют улучшению психологического состояния при депрессии. Для улучшения работы легких, нормализации показателей пульса и давления каждый день нужно дышать через соломинку.

Луиза Аткинсон советует уделять больше времени пешим прогулкам. Согласно результатам исследований, ходить пешком полезно для работы мозга и замедления процесса старения. Чтобы снизить риск возникновения рака яичников и гортани нужно употреблять не меньше 80 граммов лука. Также происходит укрепление защитной функции организма благодаря содержанию в овоще кверцетина. Стоит хранить в холодильнике фрукты яркого цвета. Если они будут находиться при комнатной температуре, то их целебные качества улучшатся. Психолог призывает граждан стараться шире улыбаться, из-за чего в организме человека запускаются процессы, в следствии которых улучшается психологическое состояние. Для уменьшения числа килокалорий, поступающих в организм, пищу лучше жевать не меньше 20 раз. Это также приводит к сокращению риска возникновения сахарного диабета. учёные из США провели эксперимент, в ходе которого смогли доказать, что сплетни, обсуждаемые с близкими друзьями, помогает уменьшить стресс и тревожность.

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Наука
Добавил: Дуганова Ольга Сегодня, 15:08

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