Степан Меньщиков и Ангелина Монах поженились в тайне от зрителей
Степан Меньщиков и Ангелина Монах поженились в тайне от зрителей. Фото с торжества участника «Дом-2» и его беременной возлюбленной уже появились в Сети.
В эфирах реалити-шоу часто показывают, как Ангелина Монах спрашивает у Степана Меньщикова, когда он сделает ей предложение руки и сердца. Из-за этого пара сильно ругается и мужчина все старается перевести в шутку. Но, как оказалась, молодые люди уже давно поженились в тайне от зрителей. В Сети опубликовали фотографии с торжества участников «Дом-2». На кадрах видно, что Степан Меньщиков одет в костюм, а Ангелина Монах в свадебном платье.
Также стало известно, что свадьба состоялась еще до прихода возлюбленных на реалити-шоу. Многие пользователи Сети решили, что Степан Меньщиков и Ангелина Монах скрыли данную информацию, чтобы принять участие в конкурсе «Свадьба на миллион». Но нашлись и те, кто заступился за пару и написал, что надеть белое платье и костюм еще не означает официально стать мужем и женой, возможно, пара просто отпраздновала годовщину знакомства.
В эфирах реалити-шоу часто показывают, как Ангелина Монах спрашивает у Степана Меньщикова, когда он сделает ей предложение руки и сердца. Из-за этого пара сильно ругается и мужчина все старается перевести в шутку. Но, как оказалась, молодые люди уже давно поженились в тайне от зрителей. В Сети опубликовали фотографии с торжества участников «Дом-2». На кадрах видно, что Степан Меньщиков одет в костюм, а Ангелина Монах в свадебном платье.
Также стало известно, что свадьба состоялась еще до прихода возлюбленных на реалити-шоу. Многие пользователи Сети решили, что Степан Меньщиков и Ангелина Монах скрыли данную информацию, чтобы принять участие в конкурсе «Свадьба на миллион». Но нашлись и те, кто заступился за пару и написал, что надеть белое платье и костюм еще не означает официально стать мужем и женой, возможно, пара просто отпраздновала годовщину знакомства.