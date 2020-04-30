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Степан Меньщиков и Ангелина Монах поженились в тайне от зрителей

Степан Меньщиков и Ангелина Монах поженились в тайне от зрителей. Фото с торжества участника «Дом-2» и его беременной возлюбленной уже появились в Сети.
Степан Меньщиков и Ангелина Монах поженились в тайне от зрителей

В эфирах реалити-шоу часто показывают, как Ангелина Монах спрашивает у Степана Меньщикова, когда он сделает ей предложение руки и сердца. Из-за этого пара сильно ругается и мужчина все старается перевести в шутку. Но, как оказалась, молодые люди уже давно поженились в тайне от зрителей. В Сети опубликовали фотографии с торжества участников «Дом-2». На кадрах видно, что Степан Меньщиков одет в костюм, а Ангелина Монах в свадебном платье.

Также стало известно, что свадьба состоялась еще до прихода возлюбленных на реалити-шоу. Многие пользователи Сети решили, что Степан Меньщиков и Ангелина Монах скрыли данную информацию, чтобы принять участие в конкурсе «Свадьба на миллион». Но нашлись и те, кто заступился за пару и написал, что надеть белое платье и костюм еще не означает официально стать мужем и женой, возможно, пара просто отпраздновала годовщину знакомства.

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ШоуБиз / Важно
Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 15:43

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