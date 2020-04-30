Ученые предположили, что почти все экзопланеты полностью покрыты водой

«При помощи современных электронных телескопов удалось зафиксировать несколько объектов, считающихся потенциальными экзопланетами. Такие небесные тела чаще всего превосходят Землю по массе в несколько раз, но имеют примерно такие же габариты. Подобное расхождение в параметрах может говорить только наличии большого количества жидкости, так как она тяжелее грунтовых пород. Если говорить о газовых гигантах, то они должны быть легче Земли в сотни раз», - рассказали ученые.





Специалисты пришли к выводу, что только 30 процентов экзопланет, расположенных в относительной близости к Солнечной системе, имеют от 30 процентов суши. Все остальные примерно на три четверти и более покрыты океаном. Данная характеристика планеты не всегда может говорить о пригодности для жизни.По словам ученых, наличие влаги на поверхности небесного тела говори и о кислороде в воздухе, но следует учитывать и его концентрацию, газообмен в атмосфере и многие другие факторы. Определить потенциальную пригодность того или иного объекта для заселения органикой можно только при фактической проверке возможной среды обитания.