Ученые предположили, что почти все экзопланеты полностью покрыты водой
Ученые рассказали, что большая часть экзопланет может быть полностью покрыта водой. По мнению специалистов Гарвардского университета США, такой вывод удалось сделать на основе соотношения размера и массы небесных тел.
Специалисты пришли к выводу, что только 30 процентов экзопланет, расположенных в относительной близости к Солнечной системе, имеют от 30 процентов суши. Все остальные примерно на три четверти и более покрыты океаном. Данная характеристика планеты не всегда может говорить о пригодности для жизни.
По словам ученых, наличие влаги на поверхности небесного тела говори и о кислороде в воздухе, но следует учитывать и его концентрацию, газообмен в атмосфере и многие другие факторы. Определить потенциальную пригодность того или иного объекта для заселения органикой можно только при фактической проверке возможной среды обитания.
«При помощи современных электронных телескопов удалось зафиксировать несколько объектов, считающихся потенциальными экзопланетами. Такие небесные тела чаще всего превосходят Землю по массе в несколько раз, но имеют примерно такие же габариты. Подобное расхождение в параметрах может говорить только наличии большого количества жидкости, так как она тяжелее грунтовых пород. Если говорить о газовых гигантах, то они должны быть легче Земли в сотни раз», - рассказали ученые.
Специалисты пришли к выводу, что только 30 процентов экзопланет, расположенных в относительной близости к Солнечной системе, имеют от 30 процентов суши. Все остальные примерно на три четверти и более покрыты океаном. Данная характеристика планеты не всегда может говорить о пригодности для жизни.
По словам ученых, наличие влаги на поверхности небесного тела говори и о кислороде в воздухе, но следует учитывать и его концентрацию, газообмен в атмосфере и многие другие факторы. Определить потенциальную пригодность того или иного объекта для заселения органикой можно только при фактической проверке возможной среды обитания.
Наука
Добавил: Дузенко Дмитрий Сегодня, 14:59