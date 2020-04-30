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В России онлайн-трансляция акции «Бессмертный полк» пройдет во всех регионах

В России онлайн-трансляция ежегодной памятной акции «Бессмертный полк» пройдет во всех регионах. Показ начнется в 11:00 по местному времени. Сведения предоставила Ольга Амельченкова, являющаяся главой движения «Волонтеры Победы».
В России онлайн-трансляция акции «Бессмертный полк» пройдет во всех регионах

Президент Владимир Путин продлил нерабочие дни до 11 мая. В связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой в этом году парад Победы на кремлевской площади отменен.

В период самоизоляции россиянам рекомендовано отказаться от прогулок и поездок. Пик заболеваемости КВИ еще не преодолен, поэтому стоит соблюдать жесткие ограничения. Если процент заражения после майских праздников упадет, то власти начнут вводить послабления, передает «ПолитЭксперт».

Ранее профессор Александр Лукашев рассказал, когда россияне могут ждать ослабления COVID-19.

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Общество
Добавил: Джанабилова Диана Сегодня, 14:40

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