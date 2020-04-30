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Ученые из США: Лимонный сок эффективнее борется с раком, чем химиотерапия

Результаты 20 исследований ученых из США подтвердили, что лимонный сок способен подавлять развитие злокачественных клеток. Кроме того, цитрусовые оказались более эффективными в борьбе с раком, чем химиотерапия.

После нескольких лет фармацевтических экспериментов исследователи из Института Медицинских наук в Балтиморе пришли к выводу, что лимонный сок можно использовать для профилактики 12-ти злокачественных новообразований. Воздействие было одинаковым в случае рака простаты, груди, легких или поджелудочной железы. Оказалось, что содержащиеся в цитрусовых вещества способны нейтрализовать свободные радикалы, которые приводят к возникновению опухолей.

Особенно неожиданным стало открытие того, что лимонный сок обладал большим подавляющим эффектом, чем антираковый препарат Adriamycin. В то же время, плод оказывал влияние только на зараженные клетки, не затрагивая здоровые. Хотя использовать этот плод в полноценной онкотерапии пока не представляется возможным, каждый желающий может употреблять сок в качестве профилактики. За один раз рекомендуется пить не более 50 мл в пересчете на 100% продукт.

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Наука
Добавил: Ткачук Степан Сегодня, 14:09

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