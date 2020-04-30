Лариса Гузеева о «гадком» подарке мужа на 8 Марта: «Ты меня ненавидишь?»

«Я пришла в ужас от увиденного и стала допрашивать Игоря. Он рассказал, что никогда не видел у меня подобных вещей, но доверился советам продавщиц. Он не признал, что сделал мне ужасный подарок, поэтому я просила: «Ты меня ненавидишь?» - вспомнила Гузеева.

В Международный женский день у супруга Гузеевой не было времени. Ресторатор забежал в попавшийся по дороге магазин и попросил продавщиц подобрать подарок. Домой он вернулся с вдовьим бордовым шарфом, полуботинками с тупым носом, превращающими элегантную женскую ножку в «свинячью», сумкой.Фолловеры написали в Instagram, что только невнимательный к желаниям возлюбленной мужчина делает неугодные подарки. Многие признались, что их супруги тоже не умеют радовать, поэтому приходится заранее рассказывать о своих мечтах.