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"Мы столько прошли вместе": Ани Лорак поздравила Филиппа Киркорова с днем рождения

Ани Лорак в своем Instagram-аккаунте поздравила Филиппа Киркорова с днем рождения. Известная исполнительница сообщила фанатам, что многое прошла вместе с именинником.
"Мы столько прошли вместе": Ани Лорак поздравила Филиппа Киркорова с днем рождения

Ани Лорак разместила ролик, на котором показаны ее совместные фото с Филиппом Киркоровым, сделанные в разные периоды их жизни. В комментарии исполнительница написала, что считает коллегу по сцене хорошим другом, и поздравила его с днем рождения. Певица напомнила, что именинник еще и крестный отец ее дочери Софии. Также Ани Лорак написала: "Мы столько прошли вместе! Это уже история. Что бы ни происходило в моей жизни, ты всегда говорил: "Набирай, вдруг что, я на связи". Певица очень ценит такие слова Филиппа Киркорова и благодарна ему за поддержку в трудные минуты ее жизни.

В конце своего поста исполнительница пожелала имениннику счастья, большой любви и бесконечных оваций. Подписчики присоединились к словам Ани Лорак и пожелали, чтобы Филипп Киркоров всегда оставался веселым и здоровым. Многие отметили, что дочери певицы очень повезло с крестным, поскольку он ее никогда не бросит в беде.

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Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 15:09

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