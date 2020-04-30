"Мы столько прошли вместе": Ани Лорак поздравила Филиппа Киркорова с днем рождения

Ани Лорак разместила ролик, на котором показаны ее совместные фото с Филиппом Киркоровым, сделанные в разные периоды их жизни. В комментарии исполнительница написала, что считает коллегу по сцене хорошим другом, и поздравила его с днем рождения. Певица напомнила, что именинник еще и крестный отец ее дочери Софии. Также Ани Лорак написала: "Мы столько прошли вместе! Это уже история. Что бы ни происходило в моей жизни, ты всегда говорил: "Набирай, вдруг что, я на связи". Певица очень ценит такие слова Филиппа Киркорова и благодарна ему за поддержку в трудные минуты ее жизни.В конце своего поста исполнительница пожелала имениннику счастья, большой любви и бесконечных оваций. Подписчики присоединились к словам Ани Лорак и пожелали, чтобы Филипп Киркоров всегда оставался веселым и здоровым. Многие отметили, что дочери певицы очень повезло с крестным, поскольку он ее никогда не бросит в беде.