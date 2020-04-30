Валерий Блюменкранц вернулся на «Дом-2»





Около недели назад Валерий Блюменкранц сделал предложение Анне Левченко. Девушка ответила согласием, но вскоре передумала. Спустя несколько дней участника «Дом-2» выгнали за ворота, а его возлюбленная решила остаться в периметре. Такой поступок Анны Левченко сильно разозлил Валерия Блюменкранца, и тот заявил, что девушка была с ним в отношениях ради места на реалити-шоу. Но недавно стало известно, что пара забыла обо всех своих конфликтах и помирилась.Также руководство «Дом-2» решило вернуть Валерия Блюменкранца в периметр. Молодой человек вновь стал участником реалити-шоу и живет со своей возлюбленной Анной Левченко. Но многие пользователи Сети не верят в то, что пара померилась самостоятельно. Они считают, что Валерию Блюменкранцу поставили условия, на которые он согласился, чтобы вернуться в периметр.