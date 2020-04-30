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Марьяна Ро жалеет о своём участии в шоу скандальной Регины Тодоренко

Недавно блогер Марьяна Ро решила высказаться по поводу ситуации, возникшей вокруг Регины Тодоренко после её скандальных слов о теме домашнего насилия. Е неприятно осознавать, что она принимала участие в шоу экс-ведущей «Орла и Решки».

Недавно Марьяна Ро приняла участие в YouTube-шоу «Пятница с Региной» и поделилась подробностями личной жизни с Региной Тодоренко. Она сообщила, что смогла довериться ведущей, так как она производила приятное впечатление. Но после высказывания певицы относительно темы домашнего насилия блогер пожалела о своём решении прийти к ней в гости. «Мне неприятно осознавать, что я была у этого человека на шоу», — сообщила Марьяна Ро.

Стоит отметить, недавно Регина Тодоренко заявила, некоторые женщины сами виноваты в том, что являются жертвами домашнего насилия. Она отметила, что считает тех, кто предаёт огласке информацию о проблемах в семье, психически неуравновешенными людьми. Большинство поклонников экс-ведущей «Орла и решки» осудили её за такое высказывание, крупные рекламные компании расторгли с ней контракты, а журнал Glamour лишил её звания «Женщина года». Инсайдеры сообщают, знаменитость понесла очень крупные потери после интервью изданию Peopletalk. Позднее Тодоренко принесла свои извинения и отметила, что неправильно высказалась. Телеведущая даже намерена снять документальный фильм о жертвах домашнего насилия.

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ШоуБиз / Важно
Добавил: Дуганова Ольга Сегодня, 15:03

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