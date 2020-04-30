"Благодарен тебе за всё": Сергей Лазарев поздравил Филиппа Киркорова с днем рождения

Сергей Лазарев опубликовал несколько фотографий с Филиппом Киркоровым. В комментарии певец отметил, что такого огромного количества общих воспоминаний и моментов у него нет ни с одним другим артистом. Исполнитель написал: "Начиная еще с певческого конкурса "Утренняя звезда", 25 лет назад, когда я был еще юным исполнителем, а ты уже сидел в жюри и оценивал, и заканчивая нашими грандиозными поездками на "Евровидение". Также Сергей Лазарев благодарен Филиппу Киркорову за советы, поддержку и правильные слова в нужный момент.В конце своего поста исполнитель пожелал имениннику, чтобы "неуемный ребёнок внутри никогда не становился усталым дядечкой" и огонь в его глазах сиял всегда. Подписчики пожелали Филиппу Киркорову здоровья, счастья, долголетия и множество радостных событий в жизни. За 30 минут публикация набрала более 46 000 лайков.