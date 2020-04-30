Новый род динозавров нарекли в честь песни Дэвида Боуи





Американские палеонтологи дали роду динозавров имя Stellasaurus, что в переводе с греческого означает «звездная ящерица». Уникальные останки его представителей были найдены в штате Монтана. Динозавр с птицеподобным клювом, костлявыми оборками, огромным рогом на носу и «звездным» черепом назвали в честь хита Дэвида Боуи 1972 года Starman. Stellasaurus ancellae полагался на свои ошеломляющие рога для привлечения партнеров, пытаясь выжить в позднем меловом периоде.«Примерно такую же функцию сейчас выполняет яркое оперение некоторых птиц, например, павлинов»», - сообщил палеонтолог Джек Уилсон из факультета наук о Земле Университета штата Монтана. Эти характеристики были сочтены подходящими для общей темы творчества британского музыканта. Известно, что существо бродило по бесплодным землям Северной Америки 5 миллионов лет назад и принадлежало к кератопсианам, травоядным животным, в число которых входил знаменитый трицератопс.