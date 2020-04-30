Германия и Франция разработают танк нового поколения

«Leopard 2, который по сей день считается одним из самых мощных, был представлен еще в 70-е годы. На вооружение он поступил спустя 8 лет, так как подергался длительным доработкам. Если сейчас все пойдет по плану, то Германия и Франция представят его замену и введут в эксплуатацию до 2030 года», - пишут западные издания.





По данным западных изданий, проект Германии и Франции получил название Main Ground Combat System. Он представляет собой разработку основной наземной боевой системы, которая станет самой мощной на вооружении армии. В описании проекта говорится, что его реализация должна завершиться в течение двух лет.Последней версией вышеуказанного танка является Leopard 2A7+, представленная в 2010 году. Модель получила более комфортабельную для водителя кабину и повышенную защиту корпуса. Будущий танк также будет соответствовать требованиям безопасности и современным технологическим тенденциям.