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Германия и Франция разработают танк нового поколения

Франция и Германия приступили к разработке танка нового поколения. В будущем он должен будет заменить модели Leopard 2 и Leclerc.
Германия и Франция разработают танк нового поколения

По данным западных изданий, проект Германии и Франции получил название Main Ground Combat System. Он представляет собой разработку основной наземной боевой системы, которая станет самой мощной на вооружении армии. В описании проекта говорится, что его реализация должна завершиться в течение двух лет.
«Leopard 2, который по сей день считается одним из самых мощных, был представлен еще в 70-е годы. На вооружение он поступил спустя 8 лет, так как подергался длительным доработкам. Если сейчас все пойдет по плану, то Германия и Франция представят его замену и введут в эксплуатацию до 2030 года», - пишут западные издания.

Последней версией вышеуказанного танка является Leopard 2A7+, представленная в 2010 году. Модель получила более комфортабельную для водителя кабину и повышенную защиту корпуса. Будущий танк также будет соответствовать требованиям безопасности и современным технологическим тенденциям.

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Политика
Добавил: Дузенко Дмитрий Сегодня, 13:45

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