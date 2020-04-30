В Тихом океане корабли ТОФ проводят учебные стрельбы
В Тихом океане стартовали учебные стрельбы. В отработке ударов по установленным на берегу и воздушным целям участвуют корабли ТОФ.
Две тактические группы кораблей уже успешно отработали стрельбу из пушек моделей АК-100 и АК-130. Удары нанесены по целям, спрятанным на местности, и береговым объектам. В учениях участвовали «Адмирал Пантелеев», «Адмирал Трибуц», миноносец «Быстрый», крейсер «Варяг».
С корабельных ПВО военные наносили сокрушительные удары по мишеням, имитировавшим крылатые ракеты. «Варяг» отражал нападение противника с помощью «Осы», а большие корабли задействовали АК-630 и комплексы «Кинжал».
Ранее в Подмосковье провели учения танковой армии ЗВО.
Две тактические группы кораблей уже успешно отработали стрельбу из пушек моделей АК-100 и АК-130. Удары нанесены по целям, спрятанным на местности, и береговым объектам. В учениях участвовали «Адмирал Пантелеев», «Адмирал Трибуц», миноносец «Быстрый», крейсер «Варяг».
С корабельных ПВО военные наносили сокрушительные удары по мишеням, имитировавшим крылатые ракеты. «Варяг» отражал нападение противника с помощью «Осы», а большие корабли задействовали АК-630 и комплексы «Кинжал».
Ранее в Подмосковье провели учения танковой армии ЗВО.
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Добавил: Джанабилова Диана Сегодня, 13:30