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«Я даже не знаю, что делать»: Беременная Катя Жужа не может определиться с именем для ребенка

Беременная Катя Жужа сообщила своим поклонникам, что не может определиться с именем для будущего ребенка. Бывшая ведущая «Дом-2» отметила, что даже не знает, что ей делать.
«Я даже не знаю, что делать»: Беременная Катя Жужа не может определиться с именем для ребенка

Катя Жужа показала фотографию, на которой возлюбленный Артём Маркелов целует ее беременный живот. В комментарии девушка написала, что сначала у нее с мужем был один твёрдый вариант имени, и она стала сразу называть малыша ещё в животе именно так. В результате оно приелось и надоело бывшей ведущей «Дом-2». Потом у пары было еще 2 варианта, как назвать будущего ребенка, но, почитав значение этих имени, они передумали. Теперь Катя Жужа не знает, что делать, и просит помощи у своих преданных поклонников.

При этом бывшая ведущая реалити-шоу рассказала, суть в том, что им нужно подобрать не обычное имя. Оно должно сочетаться с Николь и с отчеством Артёмовна или Артёмович. В конце Катя Жужа написала: «Мы в ступоре! Мне больше вообще ничего не нравится. Назову малыша просто BABY». Подписчик сошлись во мнении, что у бывшей ведущей «Дом-2» еще есть время на размышление, и именно родители должны придумать имя для ребенка.

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ШоуБиз / Важно
Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 12:27

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