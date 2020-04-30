«Я даже не знаю, что делать»: Беременная Катя Жужа не может определиться с именем для ребенка

Катя Жужа показала фотографию, на которой возлюбленный Артём Маркелов целует ее беременный живот. В комментарии девушка написала, что сначала у нее с мужем был один твёрдый вариант имени, и она стала сразу называть малыша ещё в животе именно так. В результате оно приелось и надоело бывшей ведущей «Дом-2». Потом у пары было еще 2 варианта, как назвать будущего ребенка, но, почитав значение этих имени, они передумали. Теперь Катя Жужа не знает, что делать, и просит помощи у своих преданных поклонников.При этом бывшая ведущая реалити-шоу рассказала, суть в том, что им нужно подобрать не обычное имя. Оно должно сочетаться с Николь и с отчеством Артёмовна или Артёмович. В конце Катя Жужа написала: «Мы в ступоре! Мне больше вообще ничего не нравится. Назову малыша просто BABY». Подписчик сошлись во мнении, что у бывшей ведущей «Дом-2» еще есть время на размышление, и именно родители должны придумать имя для ребенка.