Оксана Федорова возле загородного коттеджа нашла птичье гнездо с яйцами в ельнике

«Интересно, что за родительница сделала тут гнездо? Тут оказывается живет пара, а мы и не знали. Ждем пополнения в утиной семье!» - рассказала Федорова.

Федорова пережидает карантин с родными в загородном коттедже. Дом расположен в тихом и живописном месте. Во время одной из прогулок вдоль пруда звезда нашла гнездо с 11 яйцами, спрятанное в ельнике.Ведущая питает особую нежность к животным. В ее доме проживают шпиц по кличке Зефир, кошка Муана и две дворовые собаки, привезенные из приюта – Шериф Александрович и Барон Андреевич.Фолловеры пришли в восторг от короткого видео. Многие попросили Федорову регулярно снимать гнездо и показать малышей, когда они вылупятся и начнут знакомиться с новым миром.