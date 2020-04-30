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Отмечающий 46-летие Андрей Губин может вернуться на сцену

Андрей Губин сегодня отмечает 46-летие. За несколько дней до дня рождения артиста в прессе появилась информация о его возможном возвращении на сцену.
Отмечающий 46-летие Андрей Губин может вернуться на сцену

Губин имел огромную популярность в конце 90-х, выпустив несколько хитов, среди которых «Девушки как звезды» и «Лиза». В 2005 году он сообщил о полном прекращении карьеры из-за серьезного заболевания. Губину даже пришлось временно уехать из России и работать за границей. В настоящее время он живет в РФ, но практически ни с кем не общается. Люди, которым удается поддерживать связь с артистом, рассказывают, что Губин постоянно страдает от болей.

В одном из последних интервью артист рассказывал, что сейчас к нему приковано значительно больше внимания, чем в период расцвета его карьеры. Из-за этого он сильно переживает и старается не быть публичной персоной.

Продюсер артиста Тарас Ващишин рассказал, что сейчас в жизни Губина действительно происходят определенные творческие события, но вдаваться в подробности не стал. По поводу слухов о записи нового альбома он сказал, что пока его команда не собирается распространяться об этом.

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ШоуБиз / Важно
Добавил: Дузенко Дмитрий Сегодня, 14:25

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