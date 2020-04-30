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Аналитики назвали марки подержанных авто, которые чаще всего покупают в России

Отечественные аналитики решили составить список наиболее популярных авто на вторичном рынке. Эксперты назвали марки подержанных машин, которые чаще всего покупают в России.

Информационное агенство «Автостат Инфо» выяснило, что наибольшим спросом на вторичном авторынке РФ пользуются модели Renault Logan. ЗА первый квартал 2020 года дилерам удалось реализовать более 18 тысяч экземпляров этого французского автомобиля. На второе место в рейтинге определили Volkswagen Polo, который показал более скромные результаты: объемы продаж "немца" за аналогичный период составили 14,5 тысяч единиц. Тройку лидеров закрыл Opel Astra с 13 тысяч проданных транспортных средств.

Четвертым оказалась популярная Skoda Octavia. Автомобиль от чешского производителя купили 12,8 тысяч россиян. В конце списка поставили Volkswagen Passat, который удалось перепродать в поддержанном виде более 10 тысяч раз. Известно, что большинство вышеназванных автомобилей существенно потеряли в темпах реализации, что особенно заметно в случае с представителями концерна VAG - продажи их продукции снизились на 16-25%.

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Авто / Важно
Добавил: Ткачук Степан Сегодня, 13:37

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