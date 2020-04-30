Вадим Демчог о встрече с отцом: «Я не стал узнавать причину его ухода от мамы»
Вадим Демчог в передаче «Судьба человека» рассказал о встрече с отцом, которого не видел 40 лет. Звезда сериала «Интерны» не стал портить момент и выяснять причину, по которой случился развод родителей.
«Интерны» сделали главных героев популярными по всей стране. Для представления нового сезона Демчог с коллегами приехал в Воронеж, где проживал его родной отец.
Во время встречи с отцом актер понял, что не должен ворошить прошлое и вмешиваться в историю родителей. Отец хотел просто с ним общаться и отказывался от любой помощи. Демчог пытался улучшить его материальное состояние, поэтому перед отъездом спрятал деньги за картиной.
«Интерны» сделали главных героев популярными по всей стране. Для представления нового сезона Демчог с коллегами приехал в Воронеж, где проживал его родной отец.
«Я вышел из машины, а он открыл подъездную дверь. Пять минут мы смотрели друг на друга с расстояния в 20 метров, а потом обнялись и произнесли несколько неказистых фраз. Разговор сразу пошел легче. Вот такая драматургическая история», - поделился Демчог.
Во время встречи с отцом актер понял, что не должен ворошить прошлое и вмешиваться в историю родителей. Отец хотел просто с ним общаться и отказывался от любой помощи. Демчог пытался улучшить его материальное состояние, поэтому перед отъездом спрятал деньги за картиной.