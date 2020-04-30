"Даже не знаю, кто это": Анатолий Цой ответил на обвинения певицей Палиной в плагиате
Анатолий Цой ответил певице Палине на обвинения в плагиате. По словам артиста, предъявлять претензии из-за кавера на шлягер Аллы Пугачевой неуместно.
Анатолий Цой отметил, что даже не знал о существовании артистки, предъявившей ему претензии. По его словам, работа над аранжировкой кавера на песню «Позови меня с собой» велась командой специалистов, которые взяли за основу оригинал.
Пользователи социальных сетей отчасти согласились с Палиной в том, что треки очень похожи между собой. Несмотря на это, певица действительно не может предъявить претензии Цою по поводу аранжировки, так как не зарегистрировала на нее официальные права.
«Все прошло без упоминания и сноски. Даже крупный государственный канал не потрудился упомянуть человека, который делал аранжировку. У большой команды артиста, работающего с продюсером, не нашлось никаких оригинальных идей для того, чтобы сделать версию песни самобытной», - рассказала Палина на своей странице в Instagram.
Анатолий Цой отметил, что даже не знал о существовании артистки, предъявившей ему претензии. По его словам, работа над аранжировкой кавера на песню «Позови меня с собой» велась командой специалистов, которые взяли за основу оригинал.
«Моя команда купила права на исполнение хита с указанием авторства оригинала. В случае с Палиной я не уверен, что все было сделано по закону. Даже если получившиеся песни похожи, то хочу напомнить, что они являются каверами одного трека, известного каждому россиянину», - отметил Цой.
Пользователи социальных сетей отчасти согласились с Палиной в том, что треки очень похожи между собой. Несмотря на это, певица действительно не может предъявить претензии Цою по поводу аранжировки, так как не зарегистрировала на нее официальные права.