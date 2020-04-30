"Даже не знаю, кто это": Анатолий Цой ответил на обвинения певицей Палиной в плагиате

«Все прошло без упоминания и сноски. Даже крупный государственный канал не потрудился упомянуть человека, который делал аранжировку. У большой команды артиста, работающего с продюсером, не нашлось никаких оригинальных идей для того, чтобы сделать версию песни самобытной», - рассказала Палина на своей странице в Instagram.

«Моя команда купила права на исполнение хита с указанием авторства оригинала. В случае с Палиной я не уверен, что все было сделано по закону. Даже если получившиеся песни похожи, то хочу напомнить, что они являются каверами одного трека, известного каждому россиянину», - отметил Цой.





Анатолий Цой отметил, что даже не знал о существовании артистки, предъявившей ему претензии. По его словам, работа над аранжировкой кавера на песню «Позови меня с собой» велась командой специалистов, которые взяли за основу оригинал.Пользователи социальных сетей отчасти согласились с Палиной в том, что треки очень похожи между собой. Несмотря на это, певица действительно не может предъявить претензии Цою по поводу аранжировки, так как не зарегистрировала на нее официальные права.