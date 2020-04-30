«Я довольна своим состоянием»: Виктория Боня любит себя со складками и недостатками
Виктория Боня заявила, что довольна своим состоянием на сегодня. Бывшая участница «Дом-2» сообщила фанатам в Instagram, что любит себя со складками и недостатками.
Виктория Боня опубликовала фотографию, которую не стала обрабатывать фотошопом. В комментарии звезда реалити-шоу написала, что любит «настоящие» снимки. Она раньше все время обрабатывала фото, а сейчас ей хочется показать их со складками и с недостатками. В 40 лет Виктория Боня поняла, что она довольна своим состоянием сейчас, как никогда. Бывшая участница «Дом-2» говорит не только о внешности, но и о том, что наполняет ее разум.
Виктория Боня призналась, что у нее нет ни одного страха, ни одного сомнения, что все божественно и главное, научиться замечать это. В конце своего поста она написала: «А со всем «небожественным» сам Бог всегда даёт нам силы справиться». Подписчики написали, что на фото без обработок Виктория Боня выглядит намного привлекательней. За несколько минут пост набрал почти 12 000 лайков.
Виктория Боня опубликовала фотографию, которую не стала обрабатывать фотошопом. В комментарии звезда реалити-шоу написала, что любит «настоящие» снимки. Она раньше все время обрабатывала фото, а сейчас ей хочется показать их со складками и с недостатками. В 40 лет Виктория Боня поняла, что она довольна своим состоянием сейчас, как никогда. Бывшая участница «Дом-2» говорит не только о внешности, но и о том, что наполняет ее разум.
Виктория Боня призналась, что у нее нет ни одного страха, ни одного сомнения, что все божественно и главное, научиться замечать это. В конце своего поста она написала: «А со всем «небожественным» сам Бог всегда даёт нам силы справиться». Подписчики написали, что на фото без обработок Виктория Боня выглядит намного привлекательней. За несколько минут пост набрал почти 12 000 лайков.