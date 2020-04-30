«Я довольна своим состоянием»: Виктория Боня любит себя со складками и недостатками

Виктория Боня опубликовала фотографию, которую не стала обрабатывать фотошопом. В комментарии звезда реалити-шоу написала, что любит «настоящие» снимки. Она раньше все время обрабатывала фото, а сейчас ей хочется показать их со складками и с недостатками. В 40 лет Виктория Боня поняла, что она довольна своим состоянием сейчас, как никогда. Бывшая участница «Дом-2» говорит не только о внешности, но и о том, что наполняет ее разум.Виктория Боня призналась, что у нее нет ни одного страха, ни одного сомнения, что все божественно и главное, научиться замечать это. В конце своего поста она написала: «А со всем «небожественным» сам Бог всегда даёт нам силы справиться». Подписчики написали, что на фото без обработок Виктория Боня выглядит намного привлекательней. За несколько минут пост набрал почти 12 000 лайков.