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"Ненавижу вас": Топалов в прямом эфире вступился за Тодоренко

Влад Топалов вступился за супругу Регину Тодоренко в прямом эфире на своей странице в Instagram. В один момент артист начал ругаться на подписчиков и заявил, что «ненавидит всех хейтеров, желающих зла его семье».
"Ненавижу вас": Топалов в прямом эфире вступился за Тодоренко

Тодоренко оказалась в центре скандала из-за высказывания о домашнем насилии. Телеведущая в одном из прямых эфиров заявила, что женщины, которые сталкиваются с применением силы со стороны мужчин, должны предпринимать какие-либо действия, а не просто мириться с происходящим. Слова супруги Топалова сразу стали обсуждать поклонники и коллеги.

Артист отметил, что после критики в адрес Тодоренко она лишилась всего, что достигла за свою карьеру. Многие компании отказались сотрудничать с ней на предмет рекламных размещений. Журнал Glamour лишил ее звания «Женщина года». По словам Топалова, его супруга сильно переживает из-за случившегося и пытается объяснить настоящий смысл своих слов.
«Если вы ненавидите меня и мою семью, то я ненавижу вас. Не стоит быть такими злыми. Мой сын точно не заслужил осуждение. Было бы круто, если все, и даже я, научились быть немного добрее», заявил Топалов.

«Я не поддерживаю никакие виды насилия. Я просто пыталась донести, что в силах женщины остановить его и не давать возможности мужчине делать это постоянно. Я оступилась и ошиблась, но мой глупый язык позволит десяткам тысяч женщины высказаться», - рассказала Тодоренко.

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Добавил: Дузенко Дмитрий Сегодня, 13:24

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