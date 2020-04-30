"Ненавижу вас": Топалов в прямом эфире вступился за Тодоренко

«Если вы ненавидите меня и мою семью, то я ненавижу вас. Не стоит быть такими злыми. Мой сын точно не заслужил осуждение. Было бы круто, если все, и даже я, научились быть немного добрее», заявил Топалов.

«Я не поддерживаю никакие виды насилия. Я просто пыталась донести, что в силах женщины остановить его и не давать возможности мужчине делать это постоянно. Я оступилась и ошиблась, но мой глупый язык позволит десяткам тысяч женщины высказаться», - рассказала Тодоренко.





Тодоренко оказалась в центре скандала из-за высказывания о домашнем насилии. Телеведущая в одном из прямых эфиров заявила, что женщины, которые сталкиваются с применением силы со стороны мужчин, должны предпринимать какие-либо действия, а не просто мириться с происходящим. Слова супруги Топалова сразу стали обсуждать поклонники и коллеги.Артист отметил, что после критики в адрес Тодоренко она лишилась всего, что достигла за свою карьеру. Многие компании отказались сотрудничать с ней на предмет рекламных размещений. Журнал Glamour лишил ее звания «Женщина года». По словам Топалова, его супруга сильно переживает из-за случившегося и пытается объяснить настоящий смысл своих слов.