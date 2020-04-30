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Дизайнеры рассказали, сколько стоят наряды детей Пугачевой и Киркорова

Алла Пугачева и Филипп Киркоров любят покупать дорогие вещи не только себе, но и своим детям. Дизайнеры рассказали, сколько стоят наряды наследников Примадонны и Короля российской эстрады.

Как сообщают эксперты из веб-портала StarНit, Алла Пугачева и Филипп Киркоров в среднем тратят от 10 до 300 тысяч рублей на одежду своих детей. При этом певица предпочитает покупать более дорогие наряды для Лизы Галкиной, а не Гарри. 6-летний мальчик не особенно следит за модными тенденциями, поэтому его джинсы от Гальяно стоят около 20 тысяч рублей. У дочки Примадонны наблюдается шикарный гардероб: одно лишь вечернее платье от Валентина Юдашкина стоит более 200 тысяч рублей, а официальный костюм - 50 тысяч рублей.

Что касается наследников Киркорова, то его дочь Алла-Виктория имеет специальное помещение для хранения одежды. Девочка неоднократно находилась в компании отца, будучи одетой в линейки от Dolce Gabbana, ценник которых достигал 50 тысяч рублей. А вот сына исполнителя Мартина можно чаще увидеть в вещах от бренда Philipp Plein, ценовой диапазон которых стартует от 30 тысяч рублей. Стоит отметить, что Филипп Киркоров днями ранее заявил о начале благотворительного аукциона, в ходе которого фанаты смогут приобрести личные вещи артиста.

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Добавил: Ткачук Степан Сегодня, 13:32

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