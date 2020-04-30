Главный дизайнер Huawei раскритиковал новый iPhone SE

«Не думаю, что мы решимся на выпуск Huawei SE, поскольку нам кажется, что люди не нуждаются в гаджетах с маленькими экранами. Задача наших дизайнеров не в погоне за старьем, а в предоставлении удобных устройств с большими дисплеями в компактных рамках», - заявил Танг.



