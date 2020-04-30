Главный дизайнер Huawei раскритиковал новый iPhone SE
Квентин Танг в интервью для Forbes раскритиковал новый iPhone SE, вышедший на рынок неделю назад. Главный дизайнер Huawei полагает, что потребители мечтают о большем экране в уменьшенном форм-факторе, а Apple предлагает смартфоны с маленьким дисплеем.
iPhone SE работает на платформе iPhone 11. Его корпус заимствован у «восьмерки». На старте продаж модель стоила 399 долларов или 40 тыс. рублей. Девайс получил сравнительно небольшой экран, обрамленный широкими по современным меркам рамками.
iPhone SE работает на платформе iPhone 11. Его корпус заимствован у «восьмерки». На старте продаж модель стоила 399 долларов или 40 тыс. рублей. Девайс получил сравнительно небольшой экран, обрамленный широкими по современным меркам рамками.
«Не думаю, что мы решимся на выпуск Huawei SE, поскольку нам кажется, что люди не нуждаются в гаджетах с маленькими экранами. Задача наших дизайнеров не в погоне за старьем, а в предоставлении удобных устройств с большими дисплеями в компактных рамках», - заявил Танг.
Технологии
Добавил: Джанабилова Диана Сегодня, 13:18