Учёные обнаружили, что кормление грудью помогает снизить риск послеродового диабета у матерей





Благодаря эксперименту, в котором приняли участие 174 женщины (85 кормящих грудью и 99 не кормящих), удалось выяснить положительное влияние лактации на организм матери. Учёные выдвинули версию, согласно которой стабильные улучшения в данных клетках, длящиеся в течении многих лет после прекращения вскармливания грудью, способны наладить обменные процессы в организме кормящих, что также полезно для здоровья их детей.Учёные проверяли состояние здоровья женщин в течении 2 месяцев после рождения детей и потом ежегодно три года подряд. В результате обследования удалось выявить, что у матерей, кормящих грудью, улучшились масса и функция бета-клеток поджелудочной железы и гомеостаз глюкозы, благодаря чему снижается риск возникновения диабета после родов. Эксперты выявили, что пролактин, являющийся молочно-секретирующим гормоном, помогает вырабатывать молоко у кормящих, а также очень важен для стимуляции секретирующих инсулин панкреатических бета-клеток, регулирующих уровень сахара в крови.