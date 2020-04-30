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Учёные обнаружили, что кормление грудью помогает снизить риск послеродового диабета у матерей

Команда ученых из Южной Кореи обнаружила, что кормление грудью младенцев способно уменьшить количества случаев заболеваемости и понизить риск развития послеродового диабета у матери. Специалисты смогли установить, что лактация способна увеличивать массу и функцию бета-клеток поджелудочной железы благодаря выработке серотонина.

Благодаря эксперименту, в котором приняли участие 174 женщины (85 кормящих грудью и 99 не кормящих), удалось выяснить положительное влияние лактации на организм матери. Учёные выдвинули версию, согласно которой стабильные улучшения в данных клетках, длящиеся в течении многих лет после прекращения вскармливания грудью, способны наладить обменные процессы в организме кормящих, что также полезно для здоровья их детей.

Учёные проверяли состояние здоровья женщин в течении 2 месяцев после рождения детей и потом ежегодно три года подряд. В результате обследования удалось выявить, что у матерей, кормящих грудью, улучшились масса и функция бета-клеток поджелудочной железы и гомеостаз глюкозы, благодаря чему снижается риск возникновения диабета после родов. Эксперты выявили, что пролактин, являющийся молочно-секретирующим гормоном, помогает вырабатывать молоко у кормящих, а также очень важен для стимуляции секретирующих инсулин панкреатических бета-клеток, регулирующих уровень сахара в крови.

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Наука
Добавил: Дуганова Ольга Сегодня, 13:06

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