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В Харькове задержали голую невменяемую женщину с отрезанной головой ребенка в пакете

В украинском Харькове задержали невменяемую женщину, разгуливающую по улицам без одежды. При ней обнаружен пакет, в котором находились отрезанная голова ребенка и нож. Сведения предоставила местная полиция.
В Харькове задержали голую невменяемую женщину с отрезанной головой ребенка в пакете

Сообщается, агрессивная гражданка не пошла на контакт с полицейскими и не стала объяснять, где взяла голову ребенка. Женщину доставили в ближайшее отделение для выяснения обстоятельств. Не исключено, что дело связано с заявлением местного жителя, который 30 апреля утром нашел свою 13-летнюю племянницу мертвой и без головы. Мужчина проживал с подростком и своей 38-летней сестрой.

Криминалисты подтвердили, что отрезанная голова и найденный труп принадлежат одному человеку. Расследование уголовного дела продолжается.

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Добавил: Джанабилова Диана Сегодня, 11:44

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