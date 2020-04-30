В Харькове задержали голую невменяемую женщину с отрезанной головой ребенка в пакете





Сообщается, агрессивная гражданка не пошла на контакт с полицейскими и не стала объяснять, где взяла голову ребенка. Женщину доставили в ближайшее отделение для выяснения обстоятельств. Не исключено, что дело связано с заявлением местного жителя, который 30 апреля утром нашел свою 13-летнюю племянницу мертвой и без головы. Мужчина проживал с подростком и своей 38-летней сестрой.Криминалисты подтвердили, что отрезанная голова и найденный труп принадлежат одному человеку. Расследование уголовного дела продолжается.