"Нужен отдых": Любовь Успенская записала видеообращение после семейных проблем

«В моей жизни было очень много проблем, но я пережила их. Сейчас мне очень нужен отдых. Карантин создал возможность побыть наедине с собой. Потратить его на саморазвитие очень важно, так как второго шанса разобраться в собственных чувствах и проблемах может не быть. Все обязательно наладится, но сегодня нельзя тратить время зря. Желаю всем терпения и сил», - написала Успенская под роликом.

В самом видео певица рассказала, что начала работать над новыми песнями. Ранее для этого не было времени из-за постоянных выступлений и ряда бытовых проблем. Сейчас их удалось разрешить, но Успенской требуется отдых. При помощи творчества певица отвлекается от семейных проблем.В комментариях многие поклонники призвали Успенскую постараться помириться с дочерью. Некоторые подписчики ее страницы в Instagram призвали певицу не переживать и заниматься творчеством, рассказывая о проблемах в новых песнях.