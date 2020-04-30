Александр Васильев презентовал онлайн-лекцию «Иконы стиля ХХ и XXI века»

Александр Васильев опубликовал видео, на котором показаны знаменитости ХХ и XXI века. В комментарии известный коллекционер сообщил, что перед глазами его подписчиков пройдет галерея образов икон стиля, повлиявших на развитие моды, начиная от Мэрилин Монро, Одри Хепберн и Катрин Денев, заканчивая Мадонной, принцессой Дианой и Кейт Миддлтон.Также Александр Васильев отметил, что в самоизоляции есть огромный плюс - это возможность для саморазвития и самообразования. Именно для тех, кто хочет с пользой провести время на карантине, знаменитость презентовал свою онлайн-лекцию «Иконы стиля ХХ и XXI века». Подписчики восхитились постом Александра Васильева. Многие поблагодарили модного критика за ролик, который за несколько минут просмотрели более 9 500 пользователей Сети.