УАЗ запустил сервис онлайн-продажи автомобилей





Как сообщают в пресс-службе Ульяновского автозавода, бесконтактный способ коммуникации позволяет избегать заражения COVID-19. Поэтому концерн наладил передачу автомобилей покупателям без личного приезда в автосалон с помощью собственного веб-ресурса. Теперь каждый желающий может просмотреть каталог продукции, а также доступные комплектации, дополнительные опции и размеры скидок на ту или иную модель.Для оформления покупки клиенту необходимо отправить заявку дилеру, который после обработки запроса обговорит с покупателем условия сделки. Представитель автосалона может оформить договор купли-продажи и отправить его на электронную почту собеседника. Последний должен внести предоплату, или же полностью оплатить транспортное средство по полученным реквизитам. При желании можно воспользоваться кредитом от "партнерских банков" УАЗа, к которым относятся Сетелем Банк, Сбербанк, ВТБ и Совкомбанк.