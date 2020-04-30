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УАЗ запустил сервис онлайн-продажи автомобилей

Карантинные меры вынуждают многих производителей искать новые способы реализации машин, что заметно в случае с УАЗ. Руководство компании решило запустить сервис онлайн-продажи автомобилей.

Как сообщают в пресс-службе Ульяновского автозавода, бесконтактный способ коммуникации позволяет избегать заражения COVID-19. Поэтому концерн наладил передачу автомобилей покупателям без личного приезда в автосалон с помощью собственного веб-ресурса. Теперь каждый желающий может просмотреть каталог продукции, а также доступные комплектации, дополнительные опции и размеры скидок на ту или иную модель.

Для оформления покупки клиенту необходимо отправить заявку дилеру, который после обработки запроса обговорит с покупателем условия сделки. Представитель автосалона может оформить договор купли-продажи и отправить его на электронную почту собеседника. Последний должен внести предоплату, или же полностью оплатить транспортное средство по полученным реквизитам. При желании можно воспользоваться кредитом от "партнерских банков" УАЗа, к которым относятся Сетелем Банк, Сбербанк, ВТБ и Совкомбанк.

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Добавил: Ткачук Степан Сегодня, 12:54

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