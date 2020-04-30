В Ярославле водитель УАЗ погиб в ночном ДТП на Октябрьском мосту
В Ярославле в ночном ДТП, произошедшем в первом часу, погиб мужчина. Деталями трагедии на Октябрьском мосту очевидцы поделились в группе «Подслушано в Ярославле», также инцидент прокомментировали правоохранители.
Представители УМВД рассказали, что водитель автомобиля УАЗ при невыясненных обстоятельствах допустил столкновение с двумя автобусами и иномаркой Mitsubishi. 53-летний владелец «буханки» от полученных травм скончался до приезда бригады медиков.
Сотрудники ГИБДД, работавшие на месте, допускают, что погибший мог потерять контроль над транспортным средством, что и стало причиной аварии. Более достоверные сведения полицейские назовут после завершения проверки.
Представители УМВД рассказали, что водитель автомобиля УАЗ при невыясненных обстоятельствах допустил столкновение с двумя автобусами и иномаркой Mitsubishi. 53-летний владелец «буханки» от полученных травм скончался до приезда бригады медиков.
Сотрудники ГИБДД, работавшие на месте, допускают, что погибший мог потерять контроль над транспортным средством, что и стало причиной аварии. Более достоверные сведения полицейские назовут после завершения проверки.
Происшествия
Добавил: Джанабилова Диана Сегодня, 11:28