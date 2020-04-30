Nokia планирует выпуск двух ультрабюджетных кнопочных телефонов





Известный информатор Роланд Квандт заявил, что HMD Global получила готовиться к производству обновленных Nokia 150 и Nokia 125, которые проходят под модельными номерами номером TA-1235 и TA-1253 соответственно. По предварительной информации, телефоны получат другой дизайн, новые цветовые варианты корпуса и расширенный функционал. Подробных характеристик источник не раскрывает, поэтому непонятно, в каком плане новые версии будут иметь преимущество перед оригиналами.Стоит отметить, что "возрожденную" Nokia 150 HMD Global представила в продаже после приобретения прав на использование марки у корпорации Microsoft. Пример финской компании повысил интерес среди покупателей к кнопочным устройствам, которые перестали доминировать на рынке еще с конца 2000-х. Учитывая, что гаджет вышел чуть более трех лет назад, не стоит ожидать полноценного ремейка, ведь бренд предпочитает переделывать старые классические модели.