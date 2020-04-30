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В Санкт-Петербурге погиб водитель перевернувшейся на КАД иномарки

30 апреля утром в Санкт-Петербурге при невыясненных на данный момент обстоятельствах погиб водитель иномарки, которая в процессе аварии перевернулась на 116-м километре КАД. Ситуацию прокомментировали в Упрдор «Северо-Запад».
В Санкт-Петербурге погиб водитель перевернувшейся на КАД иномарки

Сообщается, водитель Peugeot 206 на большой скорости налетел на ограждение, установленное в районе ТРЦ «Мега-Парнас» подрядчиком, проводящим ремонт дороги. От удара легковой автомобиль протаранил сигнальный прицеп и перевернулся на крышу.

Водитель скончался от полученных травм. На месте аварии работали сотрудники экстренных служб. На проспекте Энгельса наблюдается автомобильная пробка, тянущаяся на несколько километров. Причину, приведшую к трагедии, установят эксперты.

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Происшествия
Добавил: Джанабилова Диана Сегодня, 11:11

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