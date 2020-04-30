В Санкт-Петербурге погиб водитель перевернувшейся на КАД иномарки





Сообщается, водитель Peugeot 206 на большой скорости налетел на ограждение, установленное в районе ТРЦ «Мега-Парнас» подрядчиком, проводящим ремонт дороги. От удара легковой автомобиль протаранил сигнальный прицеп и перевернулся на крышу.Водитель скончался от полученных травм. На месте аварии работали сотрудники экстренных служб. На проспекте Энгельса наблюдается автомобильная пробка, тянущаяся на несколько километров. Причину, приведшую к трагедии, установят эксперты.