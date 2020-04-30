После скандала со Степаном Меньщиковым Илья Яббаров и Анастасия Голд решили покинуть «Дом-2»
Между Степаном Меньщиковым и Ильей Яббаровым на лобном месте произошел очередной скандал. После чего участник реалити-шоу и его возлюбленная Анастасия Голд решили покинуть «Дом-2».
Степан Меньщиков и Илья Яббаров часто выясняют отношения и критикуют друг друга. В анонсе одного из эфиров реалити-шоу показали очередную разборку молодых людей. На кадрах Степан Меньщиков обвиняет Илью Яббарова в том, что он отказался от своего родного сына Богдана. Также участник «Дом-2» говорит, что его коллега по съемочной площадке не приспособлен к жизни. На обвинения Степана Меньщикова реагирует Анастасия Голд, крича о том, что бывшая жена Евгения родила ребенка от другого мужчины, будучи в законном браке с ним.
После таких слов возлюбленный Ангелины Монах начинает ползать по лобному месту и пародировать Илью Яббарова. Участник «Дом-2» и Анастасия Голд заявляют, что с них хват скандалов, и они покидают проект. Но Степан Меньщиков начинает смеяться и говорить, что сможет привести на реалити-шоу достойных молодых людей.
Степан Меньщиков и Илья Яббаров часто выясняют отношения и критикуют друг друга. В анонсе одного из эфиров реалити-шоу показали очередную разборку молодых людей. На кадрах Степан Меньщиков обвиняет Илью Яббарова в том, что он отказался от своего родного сына Богдана. Также участник «Дом-2» говорит, что его коллега по съемочной площадке не приспособлен к жизни. На обвинения Степана Меньщикова реагирует Анастасия Голд, крича о том, что бывшая жена Евгения родила ребенка от другого мужчины, будучи в законном браке с ним.
После таких слов возлюбленный Ангелины Монах начинает ползать по лобному месту и пародировать Илью Яббарова. Участник «Дом-2» и Анастасия Голд заявляют, что с них хват скандалов, и они покидают проект. Но Степан Меньщиков начинает смеяться и говорить, что сможет привести на реалити-шоу достойных молодых людей.