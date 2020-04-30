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Скотт Уоринг: Курт Рассел мог потерять память после наблюдения за НЛО

Скотт Уоринг рассказал, что Курт Рассел мог потерять память после наблюдения за НЛО. По словам уфолога, инопланетные космические корабли, которые видел актер, оказали на него пагубное воздействие.
Скотт Уоринг: Курт Рассел мог потерять память после наблюдения за НЛО

В одном из недавних интервью Рассел рассказал, что более десяти лет назад стал свидетелем уникального явления. Они с семьей летели на самолете в Феникс. Посадка приходилась на вечернее время, ввиду чего борт начал снижаться уже в темноте. Рассел посмотрел в иллюминатор и заметил, что рядом с самолетом пролетают шесть неизвестных объектов, излучающих яркий свет.
«Я видел, как небольшие НЛО летают вокруг самолета, но не приближаются слишком близко. После приземления я уточнил, должны ли другие борта приземляться в то же самое время. Оказалось, что следующий рейс прилетал в Феникс только через несколько часов», - рассказал Рассел в интервью.

По мнению Скотта Уоринга, актер ранее никогда не рассказывал об НЛО, так как космические корабли стерли ему память. Воспоминания вернулись только спустя 10 лет, ввиду чего актер решил сообщить о случившемся. Рассел также рассказал, что вместе с ним на борту самолета находились примерно 20 человек, но они также никогда не упоминали об НЛО и странном свечении в небе.

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Наука
Добавил: Дузенко Дмитрий Сегодня, 12:42

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