Елена Малышева заявила, что возросшее количество инфицированных COVID-19 связано с массовым тестированием людей





Елена Малышева отметила, не стоит волноваться из-за возрастания количества зараженных людей, поскольку у больше 50% из них симптомы заболевания отсутствуют, поэтому их можно считать здоровыми. Медик рассказала, в России проведено более 3,49 млн тестов на наличие коронавируса, по этой причине статистика показывает, что пациентов с коронавирусной инфекцией с каждым днём становится всё больше. Российские власти активно борются с COVID-19. До 11 мая практически во всех регионах страны был продлён режим социального дистанцирования. Согласно статистике, которая ведётся на сайте стопкоронавирус.рф, количество пациентов с выявленным коронавирусом в РФ выросло до 106 498 человек.