В Ульяновской области произошло смертельное ДТП с участием мотоциклиста





Представители ГУ МЧС России информируют, что за минувшие сутки под Ульяновском зафиксировали 18 дорожно-транспортных происшествий, в результате которых 2 пассажира автомобилей получили травмы, а 1 мотоциклист погиб. Известно, что в ночь на 29 апреля в переулке Комсомольский поселка Крестово-Городище 42-летний водитель мотоцикла «Иж Планета 5» потерял управление и допустил опрокидывание двухколесного транспорта на проезжую часть.Немногим позднее группа экспертов определила, что транспорт не прошел процедуру регистрации и не имел соответствующих регистрационных знаков. От тяжелых травм мужчина скончался на месте. Для ликвидации последствий автокатастрофы были задействованы 1 спецмашина и 3 человека личного состава, которые также установили обстоятельства инцидента. Сотрудники Госавтоинспекции попросили жителей Ульяновской области придерживаться правил дорожного движения и использовать все необходимые средства предосторожности.