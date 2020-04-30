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В Ульяновской области произошло смертельное ДТП с участием мотоциклиста

Пресс-служба автоинспекции по Ульяновской области сообщает о смертельном ДТП в Чердаклинском районе. Автокатастрофа с участием мотоциклиста произошла недалеко от поселка Крестово-Городище.

Представители ГУ МЧС России информируют, что за минувшие сутки под Ульяновском зафиксировали 18 дорожно-транспортных происшествий, в результате которых 2 пассажира автомобилей получили травмы, а 1 мотоциклист погиб. Известно, что в ночь на 29 апреля в переулке Комсомольский поселка Крестово-Городище 42-летний водитель мотоцикла «Иж Планета 5» потерял управление и допустил опрокидывание двухколесного транспорта на проезжую часть.

Немногим позднее группа экспертов определила, что транспорт не прошел процедуру регистрации и не имел соответствующих регистрационных знаков. От тяжелых травм мужчина скончался на месте. Для ликвидации последствий автокатастрофы были задействованы 1 спецмашина и 3 человека личного состава, которые также установили обстоятельства инцидента. Сотрудники Госавтоинспекции попросили жителей Ульяновской области придерживаться правил дорожного движения и использовать все необходимые средства предосторожности.

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Происшествия
Добавил: Ткачук Степан Сегодня, 10:59

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