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В Коми один человек погиб и двое пострадали в ДТП

В Коми один человек погиб и двое получили серьезные травмы в ходе ДТП. Авария произошла в Сысольском районе республики.
В Коми один человек погиб и двое пострадали в ДТП

В пресс-центре УГИБДД МВД по региону сообщили, что авария произошла в утреннее время 30 апреля. Автомобиль марки Volkswagen по неизвестным причинам съехал в кювет и перевернулся на крышу, ввиду чего его кузов был сильно деформирован. В салоне на момент аварии находились три человека. Женщина, получившая серьезные травмы, скончалась на месте. Водителя и второго пассажира пришлось доставить в больницу. Движение на трассе в Сысольском районе, где произошла авария, после ДТП было полностью восстановлено.

Подробности происшествия и причины аварии сейчас устанавливают сотрудники Госавтоинспекции. По одной из версий, водитель Volkswagen потерял управление перед поворотом, ввиду чего вывернул в сторону, что привело к вылету в кювет.

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Происшествия
Добавил: Дузенко Дмитрий Сегодня, 10:54

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