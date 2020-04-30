В Коми один человек погиб и двое пострадали в ДТП





В пресс-центре УГИБДД МВД по региону сообщили, что авария произошла в утреннее время 30 апреля. Автомобиль марки Volkswagen по неизвестным причинам съехал в кювет и перевернулся на крышу, ввиду чего его кузов был сильно деформирован. В салоне на момент аварии находились три человека. Женщина, получившая серьезные травмы, скончалась на месте. Водителя и второго пассажира пришлось доставить в больницу. Движение на трассе в Сысольском районе, где произошла авария, после ДТП было полностью восстановлено.Подробности происшествия и причины аварии сейчас устанавливают сотрудники Госавтоинспекции. По одной из версий, водитель Volkswagen потерял управление перед поворотом, ввиду чего вывернул в сторону, что привело к вылету в кювет.