Анна Бузова показала фото до и после похудения на 15 кг

«Решила вам показать, какой была 10 лет назад. Чтобы выглядеть так, как мне хочется, пришлось проделать огромную работу. Процесс долгий и сложный. Иногда мне хотелось все бросить и накинуться на булочки, но я брала себя в руки. Присоединяйтесь к моей программе похудения. Вместе мы сможем стать лучше!» - написала Бузова.

Бузова-младшая склонна к полноте, что хорошо прослеживается на снимке 10-летней давности. Чтобы избавиться от объемных щек и лишних килограммов, сестра певицы занялась спортом и отрегулировала питание. Предпринимательница не приемлет пластику, поэтому с гордостью демонстрирует, каких успехов добилась без операции.Знаменитость быстро набрала первую группу для марафона. На своей странице она обещает делиться успехами и проблемами. В ожидании запуска курса Анна Игоревна решила испечь булочки для любимого и заодно поработать над силой воли.