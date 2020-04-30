"Вел себя не по-мужски": Елена Степаненко рассказала об истериках Петросяна

«Он сперва предложил делить все поровну. Я согласилась и сказала, что он должен написать, что хочет забрать. Когда список был готов, я сказала, что давай поменяем наши фамилии местами. После этого начался ор. Он поступил не по-мужски, пытаясь обобрать меня до нитки. В итоге я решила, что все будет поровну, из-за чего обратилась в суд, самый лучший суд в мире», - рассказала Степаненко.

«Я прошу всех мужчин прийти и сказать своей жене откровенно о том, что отношения закончились. Настоящий представитель сильного пола сразу поймет, как надо поступить, возьмет портфель и уйдет. Все эти разборки никому не приносят удовольствия», - пояснила артистка.





Артистка посоветовала всем зрителям мужского пола подходить к расставанию с девушкой или супругой с уважением к ней. Достаточно просто откровенно сказать, что отношения должны быть закончены, собраться и уйти. Попытки забрать совместно нажитое имущество в полном объеме Степаненко осудила.