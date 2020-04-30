На Мадагаскаре нашли останки древнейшего млекопитающего в Южном полушарии





Раскрыть тайну древних окаменелостей из Мадагаскара удалось сотрудникам Денверского музея природы и Университета Луисвилля в США. Ученые выяснили, что вид, прозванный «сумасшедшим зверем», развивался в позднем меловом периоде около 66-72,1 млн лет назад. На то время еще существовал единственный континент Гондвана, который позднее распался на меньшие фрагменты. Находка чрезвычайно удивила исследователей, поскольку гондванатерии считаются наиболее неизученной популяцией в палеонтологии.До недавних раскопок ученые располагали лишь одним экземпляром черепа, а также частями клыков и челюстей. Невероятным успехом можно назвать то, что скелет Adalatherium hui сохранился в почти целом состоянии. Стоит отметить, что останки принадлежали молодняку, который отличался достаточно крупным весом для млекопитающих того периода - 3,1 кг. Животное было размером с кошку, имело странно изогнутые кости задних конечностей и уникальное строение зубов.