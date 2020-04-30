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Коронавирус может изменить дизайн автомобилей

Коронавирус, держащий в панике весь мир, может изменить дизайн автомобилей. После пандемии потенциальные покупатели станут делать ставку не на роскошь, а на безопасность.
Коронавирус может изменить дизайн автомобилей

Горден Вагенер, работающий шеф-дизайнером в Daimler, считает, что жизнь после пандемии изменится во всех отраслях. В автомобильной сфере машиностроительным компаниям придется менять интерьеры, исходя из новых предпочтений потребителей. Аналогичное мнение высказал Феликс Килбертус из Rolls-Royce.

Концерны планируют в новых авто сделать акцент на оздоровлении салона. Некоторые бренды уже разработали системы очистки воздуха и ультрафиолетовые установки, позволяющие дезинфицировать пространство вокруг человека.

Представители Jaguar Land Rover считают ультрафиолетовую технологию претендентом на включение в оснащение климатических установок. Mercedes пошел дальше и пообещал в своих машинах предусмотреть возможность очистки воздуха за пределами салона. Как это будет реализовано технически, портал 32cars.ru не описывает.

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Добавил: Джанабилова Диана Сегодня, 11:50

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